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Пйонтек может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме

7 января 18:40 278 Читати українською
Пйонтек может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме
Кшиштоф Пйонтек / Фото ЕРА

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек имеет шанс продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Вест Хэм заинтересован в услугах Кшиштофа Пйонтека, сообщает Sportmediaset.

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Сам поляк не против покинуть Милан, поскольку считает, что с приходом Златана Ибрагимовича он потеряет постоянное место в стартовом составе. "Россонери" могут отпустить своего форварда, если лондонцы предложат не менее 32 млн евро.

Напомним, Милан приобрел Кшиштофа в январе 2019-го, заплатив Дженоа 38 млн евро. В текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых забил всего 4 гола.

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