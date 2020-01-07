Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Хемі

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек має шанс продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Вест Хем зацікавлений у послугах Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Sportmediaset.

Пйонтек потрапив на радари Роми

Сам поляк не проти покинути Мілан, оскільки вважає, що з приходом Златана Ібрагімовіча він втратить постійне місце у стартовому складі. "Россонері" можуть відпустити свого форварда, якщо лондонці запропонують не менше 32 млн євро.

Нагадаємо, Мілан придбав Кшиштофа у січні 2019-го, заплативши Дженоа 38 млн євро. В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких забив лише 4 голи.

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