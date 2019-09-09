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Пйонтек: Гаттузо насмехался над нами, называя монголоидами

11:15 154 Читати українською
Пйонтек: Гаттузо насмехался над нами, называя монголоидами
Кшиштоф Пйонтек / ФК Милан

Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек вспомнил о сложностях при общении с одноклубником Лукасом Пакетой.

"Мы с Пакетой не говорим по-итальянски. Пытаемся общаться, используя простые итальянские слова и догадываемся о смысле сказанного. Иногда Пакета использует жесты или говорит что-то на португальском, когда не знает, как выразить мысль.

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Гаттузо частенько насмехался над нами из-за этого. Он называл нас двумя монголоидами и удивлялся, как нам удается понимать друг друга. Особенно если учесть, что никто из нас не говорит на итальянском, а Пакета даже английского не знает", – рассказал Пйонтек в интервью, опубликованному на канале Foot Truck на YouTube.

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Напомним, пакета перешел в Милан зимой 2019 года с Фламенго.

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Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Лукас Пакета Лукас Пакета Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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