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Пйонтек стал лучшим бомбардиром сезона сразу в трех командах

00:01 58 Читати українською
Пйонтек стал лучшим бомбардиром сезона сразу в трех командах
Кшиштоф Пйонтек / фото из соцсетей

Нападающий Милана и сборной Польши Кшиштоф Пйонтек очень результативно провел сезон-2018/19.

По итогам уже прошедшего сезона поляк стал лучшим бомбардиром Милана (11 голов), Дженоа (19) и сборной Польши (4 гола). Всего Пйонтек за прошлый футбольный год сыграл 48 матчей, в которых забил 34 мяча.

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Напомним, Кшиштоф начинал сезон-2018/19 в составе Дженоа, но во время зимнего трансферного окна за 35 миллионов евро перебрался в Милан.

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Теги
Милан Милан Польша Польша Италия Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Дженоа Дженоа
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