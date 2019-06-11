Пйонтек стал лучшим бомбардиром сезона сразу в трех командах

Нападающий Милана и сборной Польши Кшиштоф Пйонтек очень результативно провел сезон-2018/19.

По итогам уже прошедшего сезона поляк стал лучшим бомбардиром Милана (11 голов), Дженоа (19) и сборной Польши (4 гола). Всего Пйонтек за прошлый футбольный год сыграл 48 матчей, в которых забил 34 мяча.

Отбор на Евро-2020: Польша разбила Израиль, Словения разбомбила Латвию

Напомним, Кшиштоф начинал сезон-2018/19 в составе Дженоа, но во время зимнего трансферного окна за 35 миллионов евро перебрался в Милан.