Пйонтек: Гаттузо насміхався над нами, називаючи монголоїдами

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек пригадав про складнощі при спілкуванні з одноклубником Лукасом Пакетою.

"Ми з Пакетою не говоримо італійською. Намагаємося спілкуватися, використовуючи прості італійські слова і здогадуємося про сенс сказаного. Іноді Пакета використовує жести або говорить щось португальською, коли не знає, як висловити думку.

Пйонтек став найкращим бомбардиром сезону відразу у трьох командах

Гаттузо частенько насміхався з нас через це. Він називав нас двома монголоїдами і дивувався, як нам вдається розуміти один одного. Особливо якщо врахувати, що ніхто з нас не говорить італійською, а Пакета навіть англійської не знає", – розповів Пйонтек у інтерв'ю, опублікованому на каналі Foot Truck на YouTube.

Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро

Нагадаємо, Пакета перейшов у Мілан взимку 2019 року з Фламенго.