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Пйонтек: Гаттузо насміхався над нами, називаючи монголоїдами

11:15 382 Читать на русском
Пйонтек: Гаттузо насміхався над нами, називаючи монголоїдами
Кшиштоф Пйонтек / ФК Мілан

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек пригадав про складнощі при спілкуванні з одноклубником Лукасом Пакетою.

"Ми з Пакетою не говоримо італійською. Намагаємося спілкуватися, використовуючи прості італійські слова і здогадуємося про сенс сказаного. Іноді Пакета використовує жести або говорить щось португальською, коли не знає, як висловити думку.

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Гаттузо частенько насміхався з нас через це. Він називав нас двома монголоїдами і дивувався, як нам вдається розуміти один одного. Особливо якщо врахувати, що ніхто з нас не говорить італійською, а Пакета навіть англійської не знає", – розповів Пйонтек у інтерв'ю, опублікованому на каналі Foot Truck на YouTube.

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Нагадаємо, Пакета перейшов у Мілан взимку 2019 року з Фламенго.

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Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Лукас Пакета Лукас Пакета Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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