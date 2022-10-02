"В Динамо спілкуюся з усіма хлопцями, які розмовляють англійською. Найбільше часу проводжу із Лонвейком, ми потоваришували та живемо в одній кімнаті. Удвох легше адаптуватися та пізнавати нову команду. Але, повторюся, спілкуюся із багатьма хлопцями – ми маємо фантастичний колектив.

Дуже скоро говоритиму українською. Поки що нічого не розумію, але я обов’язково вивчу українську. Вже знаю пару слів, наприклад, "добрий вечір", – сказав Перріс у коментарі пресслужбі Динамо.

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Кахім влітку перейшов у Динамо зі словенського Копера. Він сьогодні дебютував за киян в матчі з Минаєм. Ямаєць вийшов на 15 хвилин і відчув смак переможного матчу.

"Фантастичні відчуття! Для футболіста немає нічого кращого, ніж провести свій перший матч за такий великий клуб, тепер потрібно продовжувати старанно працювати та рухатися далі. Важливий та великий день, я ніколи не забуду його. Дуже радий перебувати у цьому колективі. Найважливіше, що команда сьогодні перемогла", – додав Перріс.

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