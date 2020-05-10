Пятов зажигательным танцем презентовал свою страницу в Tik Tok

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов признался, кто заставил его танцевать.

Уже с 11 мая правительство ослабляет карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса. Футболисты приступят к тренировкам, чтобы максимально подготовиться к рестарту сезона в УПЛ. Ну а пока карантин продолжается, игроки пытаются всячески развлекать себя.

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Не стал исключением и вратарь донецкого Шахтера Андрея Пятов, который завел свой аккаунт в Tik Tok. 35-летний футболист создал страницу для всей семьи и уже опубликовал первое танцевальное видео. "Чего не сделаешь ради любимой дочери", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram.

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