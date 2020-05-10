Седан выделила самых артистичных партнеров Зинченко в Манчестер Сити

Журналистка Влада Седан выразила восхищение актерскими талантами нескольких одноклубников своего жениха – полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

"Классный актер вышел бы из Кайла Уокера. Он не скрывает своего хорошего чувства юмора. Однако в быту, без камер – что ни слово, то можно смеяться. Он очень артистичный.

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Также, как по мне, артистичный Стоунз. Я хорошо общаюсь с его девушкой. В неформальной обстановке Джон тоже может почудить. Получился бы неплохой тандем. Не знаю, как Голливуд, но в каком-то ситкоме я бы за ними последила", – сказала Седан в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, Александр Зинченко сделал девушке предложение в октябре прошлого года. Пара собиралась организовать собственную свадьбу по окончании текущего сезона, однако карантин, вызванный пандемией коронавируса, разрушил все планы молодоженов.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро