Пятов запальним танцем презентував свою сторінку у Tik Tok

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов зізнався, хто змусив його танцювати.

Вже з 11 травня уряд послаблює карантинні заходи, спричинені пандемією коронавірусу. Футболісти приступлять до тренувань, аби максимально підготуватись до рестарту сезону в УПЛ. Та поки карантин триває, гравці намагаються всіляко розважати себе.

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Не став винятком і воротар донецького Шахтаря Андрія Пятов, який завів свій акаунт у Tik Tok. 35-річний футболіст створив сторінку для всієї родини і вже опублікував перше танцювальне відео. "Чого не зробиш заради улюбленої донечки", – написав Пятов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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