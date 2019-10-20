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Пятов выполнил торжественное вбрасывание шайбы перед хоккейным матчем Донбасса

10:18 60 Читати українською
Пятов выполнил торжественное вбрасывание шайбы перед хоккейным матчем Донбасса
Андрей Пятов на матче ХК Донбасс / ХК Донбасс

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов выполнил торжественное вбрасывание шайбы перед матчем второго раунда Континентального кубка в группе С, в котором хоккейный клуб Донбасс встретился с румынской Короной.

Украинский футболист прибыл на матч в компании своего одноклубника Виктора Коваленко и бывшего капитана "горняков" Дарио Срны. Донбасс одержал яркую победу над Короной – 7:0.

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Напомним, в текущем туре УПЛ донецкий Шахтер разгромил Колос – 6:0. Уже во вторник команда Луиша Каштру примет загребское Динамо в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

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