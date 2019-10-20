Пятов выполнил торжественное вбрасывание шайбы перед хоккейным матчем Донбасса

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Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко стал жертвой "вируса ФИФА" в Ливерпуле – магия старых знакомых Украины, кризис лондонцевАнглия — 19 окт 1961
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Ярмоленко поразил легенду Вест Хэма – от украинца ожидают продолжения феерии в матче с ЭвертономАнглия — 19 окт 418
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю МоуріньюАнглия — 18 окт 375