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Пятов – лучший голкипер отбора на Евро-2020 по версии InStat

13:15 34 Читати українською
Пятов – лучший голкипер отбора на Евро-2020 по версии InStat
Андрей Пятов / Getty Images

Авторитетный ресурс InStat отметил замечательные выступления голкипера сборной Украины Андрея Пятова в текущей квалификации Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

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Представитель Шахтера в среднем получал 321 балл за матч отбора на Евро-2020. Пятов опередил таких звездных голкиперов как Мануэль Нойер (307 очков), Джордан Пикфорд (292) и Тибо Куртуа (292). Именно вратарь сборной Украины был признан самым полезным игроком в матче против Португалии – впечатляющие 380 очков.

К слову, Пятов выходил в основе команды Шевченко на каждую игру квалификации и пропустил всего 2 гола в семи турах.

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