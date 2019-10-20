Пятов виконав урочисте вкидання шайби перед хокейним матчем Донбасу

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов виконав урочисте вкидання шайби перед матчем другого раунду Континентального кубка в групі С, в якому хокейний клуб Донбас зустрівся з румунською Короною.

Український футболіст прибув на матч в компанії свого одноклубника Віктора Коваленка та колишнього капітана "гірників" Даріо Срни. Донбас здобув яскраву перемогу над Короною – 7:0.

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Нагадаємо, в поточному турі УПЛ донецький Шахтар розгромив Колос – 6:0. Вже у вівторок команда Луїша Каштру прийме загребське Динамо в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.

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