toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Пятов виконав урочисте вкидання шайби перед хокейним матчем Донбасу

10:15 166 Читать на русском
Пятов виконав урочисте вкидання шайби перед хокейним матчем Донбасу
Андрій Пятов на матчі ХК Донбас / ХК Донбас

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов виконав урочисте вкидання шайби перед матчем другого раунду Континентального кубка в групі С, в якому хокейний клуб Донбас зустрівся з румунською Короною.

Український футболіст прибув на матч в компанії свого одноклубника Віктора Коваленка та колишнього капітана "гірників" Даріо Срни. Донбас здобув яскраву перемогу над Короною – 7:0.

Пятов – найкращий голкіпер відбору на Євро-2020 за версією InStat

Нагадаємо, в поточному турі УПЛ донецький Шахтар розгромив Колос – 6:0. Вже у вівторок команда Луїша Каштру прийме загребське Динамо в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

blog_ava
Гвардіола прокоментував впевнену перемогу Манчестер Сіті над Крістал Пелас
06:00
990
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Даріо Срна Даріо Срна Віктор Коваленко Віктор Коваленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
16
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук