Пятов вместе со звездным болельщиком Шахтера приняли участие во всемирном челендже – смешное видео

Голкипер Шахтера Андрей Пятов вместе с известным шоуменом Андреем Бедняковим присоединились к мировому челленджу, направленного на борьбу с коронавирусом.

Пятов вместе с Андреем Бедняковим приняли участие во всемирном Stayathomechallenge, чем известный шоумен поделился в своем Instagram.

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Концепция получилась довольно оригинальной: Бедняков набивал рулон бумаги рядом с дверью туалета. Неожиданно Пятов открыл их и протянул руку, чтобы популярный ведущий подал ему рулон.

Бедняков также передал эстафету звездным игрокам: Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко, Марлосу, Сергею Кривцову, Андрею Воронину и Дарио Срне.

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