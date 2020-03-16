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Лунин принял участие во всемирно известном челендже – голкипер передал эстафету звездам Реала и Шахтера

16 марта 22:32 76 Читати українською
Лунин принял участие во всемирно известном челендже – голкипер передал эстафету звездам Реала и Шахтера
Андрей Лунин / фото ФК Овьедо

Голкипер сборной Украины и Овьедо Андрей Лунин присоединился к популярному челленджу, направленного на борьбу с коронавируса.

Андрей Лунин принял участие во всемирном челендже против коронавируса, чем поделился в своем Instagram.

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Вызов голкиперу бросил еще один талант Реала – Такефуса Кубо, выступающего в аренде за Мальорку. На видео Лунин эффектно пожонглировал туалетной бумагой и передал эстафету Тибо Куртуа, Винисиус Жуниору, Андрею Пятову и Рустаму Худжамову.

Напомним, все футбольные соревнования в Испании, как и в большинстве европейских стран, были приостановлены из-за пандемии коронавируса COVID-19. 17 марта УЕФА проведет масштабную конференцию, на которые решится дальнейшая судьба текущего сезона. Вероятно, восстановление всех футбольных соревнований в Европе состоится в сентябре, а чемпионат Европы перенесут на 2021.

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