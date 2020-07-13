Пятов признал две свои ошибки в матче против Десны

Голкипер Шахтера Андрей Пятов подытожил выступление команды в матче 30 тура УПЛ против Десны (2:4).

"Хорошая, открытая игра получилась. В принципе, и мы давали играть, и соперник, поэтому много моментов было. Радуюсь, конечно, что удалось выиграть. Когда ответственности за результат нет, то есть желание играть раскованно, больше выходить через пас даже в сложных ситуациях. Да, ошибались, пропускали, но ничего страшного. Хорошо, что, когда становишься чемпионом, есть такие игры, где можно попробовать и чувствовать себя свободнее. Это нормально. Главное, есть результат.

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Не сказал бы, что я очень выручил, ведь пропустил два мяча, которые мог взять. Наверное, это больше меня смущает. Были моменты, где можно было сыграть лучше, где-то наоборот, действовал хорошо. Проанализируем все эти эпизоды с тренером. Настроение отличное, потому что победили! Мы не расслабляемся, далее добываем очки. Шахтер – клуб с именем, поэтому держим марку", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Добавим, что "горняки" отбросили Десну на четвертое место УПЛ, дав Заре и Динамо возможность обойти черниговцев в таблице.

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