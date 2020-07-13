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Пятов признал две свои ошибки в матче против Десны

09:17 - Читати українською
Пятов признал две свои ошибки в матче против Десны
Андрей Пятов / Сайт Шахтера

Голкипер Шахтера Андрей Пятов подытожил выступление команды в матче 30 тура УПЛ против Десны (2:4).

29’ Андрей Гитченко
62’ Александр Филиппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрик 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрей Гитченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Александр Филиппов
69’ Алан Патрик

"Хорошая, открытая игра получилась. В принципе, и мы давали играть, и соперник, поэтому много моментов было. Радуюсь, конечно, что удалось выиграть. Когда ответственности за результат нет, то есть желание играть раскованно, больше выходить через пас даже в сложных ситуациях. Да, ошибались, пропускали, но ничего страшного. Хорошо, что, когда становишься чемпионом, есть такие игры, где можно попробовать и чувствовать себя свободнее. Это нормально. Главное, есть результат.

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Не сказал бы, что я очень выручил, ведь пропустил два мяча, которые мог взять. Наверное, это больше меня смущает. Были моменты, где можно было сыграть лучше, где-то наоборот, действовал хорошо. Проанализируем все эти эпизоды с тренером. Настроение отличное, потому что победили! Мы не расслабляемся, далее добываем очки. Шахтер – клуб с именем, поэтому держим марку", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Добавим, что "горняки" отбросили Десну на четвертое место УПЛ, дав Заре и Динамо возможность обойти черниговцев в таблице.

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