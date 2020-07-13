Пятов визнав дві свої помилки у матчі проти Десни

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов підсумував виступ команди у матчі 30 туру УПЛ проти Десни (2:4).

"Гарна, відкрита гра вийшла. У принципі, і ми давали грати, і суперник, тому багато моментів було. Радію, звісно, що вдалося виграти. Коли відповідальності за результат немає, то є бажання грати розкуто, більше виходити через пас навіть у складних ситуаціях. Так, помилялися, пропускали, однак нічого страшного. Добре, що, коли стаєш чемпіоном, є такі ігри, де можна спробувати й почуватися вільніше. Це нормально. Головне, є результат.

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Не сказав би, що я дуже виручив, адже пропустив два м’ячі, які міг взяти. Напевно, це більше мене бентежить. Були моменти, де можна було зіграти краще, десь навпаки, діяв добре. Проаналізуємо всі ці епізоди з тренером. Настрій відмінний, тому що перемогли! Ми не розслабляємось, далі здобуваємо очки. Шахтар – клуб з іменем, тож тримаємо марку", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що "гірники" відкинули Десну на четверте місце УПЛ, давши Зорі та Динамо можливість обійти чернігівців в таблиці.

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