toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ДЕСНА - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН

Пятов визнав дві свої помилки у матчі проти Десни

09:17 - Читать на русском
Пятов визнав дві свої помилки у матчі проти Десни
Андрій Пятов / Сайт Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов підсумував виступ команди у матчі 30 туру УПЛ проти Десни (2:4).

29’ Андрій Гітченко
62’ Олександр Філіппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрік 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрій Гітченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Олександр Філіппов
69’ Алан Патрік

"Гарна, відкрита гра вийшла. У принципі, і ми давали грати, і суперник, тому багато моментів було. Радію, звісно, що вдалося виграти. Коли відповідальності за результат немає, то є бажання грати розкуто, більше виходити через пас навіть у складних ситуаціях. Так, помилялися, пропускали, однак нічого страшного. Добре, що, коли стаєш чемпіоном, є такі ігри, де можна спробувати й почуватися вільніше. Це нормально. Головне, є результат.

Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Не сказав би, що я дуже виручив, адже пропустив два м’ячі, які міг взяти. Напевно, це більше мене бентежить. Були моменти, де можна було зіграти краще, десь навпаки, діяв добре. Проаналізуємо всі ці епізоди з тренером. Настрій відмінний, тому що перемогли! Ми не розслабляємось, далі здобуваємо очки. Шахтар – клуб з іменем, тож тримаємо марку", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що "гірники" відкинули Десну на четверте місце УПЛ, давши Зорі та Динамо можливість обійти чернігівців в таблиці.

Шахтар у гольовому фестивалі перестріляв Десну – клас "гірників" переміг навіть ляпи Пятова

blog_ava
Бабич – про 1:4 від Олімпіка: Сьогодні з боку Маріуполя було мертве море
06:30
525
Теги
Андрій Андрій Пятов Шахтар Шахтар Десна - Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
29
хв
Гранада
23:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук