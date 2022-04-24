"Сначала я рвался в Киев, в территориальную оборону, хотя бы куда-то. Это эмоции. В принципе, многие и пошли.

Пятов – о будущем Шахтера: "Все готовятся к худшему"

Желания, эмоции – это пацаны, у нас заложено в генах, мы хотим себя где-нибудь показать. Со временем ты понимаешь, что можно там сидеть, а можно еще где-то принести пользу.

Теперь Саня Усик выехал, он больше принесет пользы, эмоций людям. То, что он делал раньше. Сколько мы смотрели его бои и взрывались, когда он последний поединок выиграл", – сказал Пятов в эфире "Люкс ФМ".

Напомним, сейчас Андрей находится в расположении Шахтера в Европе – "горняки" готовятся к очередному товарищескому матчу в рамках благотворительного турне в пользу Украины.

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