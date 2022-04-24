"Спочатку я рвався до Києва, у територіальну оборону, хоча б кудись. Це емоції. У принципі, багато хто й пішов.

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Бажання, емоції – це пацани, у нас закладено у генах, ми хочемо себе десь показати. З часом ти розумієш, що можна там сидіти, а можна ще десь користь принести.

Наразі Саня Усик виїхав, він більше принесе користі, емоцій людям. Те, що він робив раніше. Скільки ми дивилися його боїв та вибухали, коли він останній поєдинок виграв", – сказав Пятов в ефірі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нині Андрій перебуває у розташування Шахтаря в Європі – "гірники" готуються до чергового товариського матчу в рамках благодійного турне на користь України.

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