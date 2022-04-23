"Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся к худшему.

Пятов: Призываем, чтобы Россия убралась с нашей земли – нужно остановить эту кровавую войну

Конечно, есть план А – продолжить во Львове или где-то, где более безопасно. И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно ли это?

Отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше", – сказал Пятов в эфире "Люкс ФМ".

Напомним, сейчас Шахтер проводит благотворительное турне в Европе – вырученные средства "горняки" направляют на помощь пострадавшим от войны украинцам.

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