Саудовский Аль-Раед в своем твиттере сообщил о назначении Игора Йовичевича.

Йовичевич впервые отреагировал на увольнение из Шахтера

Клуб не сообщает о сроке контракта с хорватским специалистом. Экс-тренер Шахтера и СК Днепр-1 оказался в одном первенстве с такими суперзвездами как Криштиану Роналду, Карим Бензема и другими менее звездными футболистами, которые массово перебрались в Саудовскую Аравию этим летом.

Новая команда 49-летнего хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиции турнирной таблицы.

Напомним, Йовичевич с Шахтером выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 финала ЛЕ, однако это не спасло от увольнения.

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