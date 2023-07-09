Йовичевич официально нашел новый клуб – экс-тренер Шахтера присоединился к звездной компании
Бывший наставник СК Днепр-1 и Шахтера Игор Йовичевич отправился работать на Ближний восток.
Саудовский Аль-Раед в своем твиттере сообщил о назначении Игора Йовичевича.
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Клуб не сообщает о сроке контракта с хорватским специалистом. Экс-тренер Шахтера и СК Днепр-1 оказался в одном первенстве с такими суперзвездами как Криштиану Роналду, Карим Бензема и другими менее звездными футболистами, которые массово перебрались в Саудовскую Аравию этим летом.
Новая команда 49-летнего хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиции турнирной таблицы.
Напомним, Йовичевич с Шахтером выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 финала ЛЕ, однако это не спасло от увольнения.
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