Пятов объяснил, почему матч Лиги наций Швейцария – Украина нельзя было отменять
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался об отмене матча Лиги наций со Швейцарией.
"Вернулись. Увидел семью. Теперь поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией. Считаю, все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарии игроков хватало (плюс были вызваны ребята из молодежки).
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Вся команда хотела играть! Не вижу веской причины, почему нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча. Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно-положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердились. Рад, что ребята здоровы! Ждем окончательный вердикт от УЕФА.
Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчаются успехом", – написал Пятов на своей странице в Инстаграм.
Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.
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