"Вернулись. Увидел семью. Теперь поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией. Считаю, все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарии игроков хватало (плюс были вызваны ребята из молодежки).

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Вся команда хотела играть! Не вижу веской причины, почему нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча. Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно-положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердились. Рад, что ребята здоровы! Ждем окончательный вердикт от УЕФА.

Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчаются успехом", – написал Пятов на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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