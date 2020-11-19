Пятов пояснив, чому матч Ліги націй Швейцарія – Україна не можна було скасовувати
Голкіпер збірної України Андрій Пятов висловився про скасування матчу Ліги націй зі Швейцарією.
"Повернулися. Побачив сім'ю. Тепер поділюся суб'єктивним баченням ситуації щодо гри зі Швейцарією. Вважаю, все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарією гравців вистачало (плюс були викликані хлопці з молодіжки).
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Вся команда хотіла грати! Не бачу вагомої причини, чому потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу. Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно-позитивні тести Кривцова і Мораєса не підтвердилися. Радий, що хлопці здорові! Чекаємо остаточний вердикт від УЄФА.
Навіть у день матчу вся команда налаштовувалася на гру о 21:45. Тільки близько 18:00 ми вже точно зрозуміли, що спроби провести матч не закінчаться успіхом", – написав Пятов на своїй сторінці в Інстаграм.
Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.
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