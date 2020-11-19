"Повернулися. Побачив сім'ю. Тепер поділюся суб'єктивним баченням ситуації щодо гри зі Швейцарією. Вважаю, все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарією гравців вистачало (плюс були викликані хлопці з молодіжки).

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Вся команда хотіла грати! Не бачу вагомої причини, чому потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу. Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно-позитивні тести Кривцова і Мораєса не підтвердилися. Радий, що хлопці здорові! Чекаємо остаточний вердикт від УЄФА.

Навіть у день матчу вся команда налаштовувалася на гру о 21:45. Тільки близько 18:00 ми вже точно зрозуміли, що спроби провести матч не закінчаться успіхом", – написав Пятов на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка