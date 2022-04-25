Пятов назвал единственную мотивацию выходить на футбольное поле во время войны
Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, нужен ли футбол во время войны.
"Как мы можем играть футбол сейчас? Наверное, только из-за благотворительности. Мы играли с Фенербахче – ты когда за день прилетела во Львов ракета, читаешь это. Потом, когда в день игры прилетает в Харьков, Николаев, то ты выходишь и никак не думаешь об игре.
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Футбол где-то на последних ролях. Ты понимаешь этих людей... Говорить сейчас о возобновлении это невозможно. Люди сейчас одним обеспокоены", – поделился Пятов в эфире Люкс FM.
Напомним, что Андрей в составе Шахтера участвует в благотворительных матчах – собранные средства должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине. "Горняки" сегодня должны сыграть с Антальяспором, начало в 20:30.
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