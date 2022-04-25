"Как мы можем играть футбол сейчас? Наверное, только из-за благотворительности. Мы играли с Фенербахче – ты когда за день прилетела во Львов ракета, читаешь это. Потом, когда в день игры прилетает в Харьков, Николаев, то ты выходишь и никак не думаешь об игре.

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Футбол где-то на последних ролях. Ты понимаешь этих людей... Говорить сейчас о возобновлении это невозможно. Люди сейчас одним обеспокоены", – поделился Пятов в эфире Люкс FM.

Напомним, что Андрей в составе Шахтера участвует в благотворительных матчах – собранные средства должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине. "Горняки" сегодня должны сыграть с Антальяспором, начало в 20:30.

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