Игроки Шахтера посетили церковь на Пасху
17:40 - Читати українською
Некоторые из игроков Шахтера нашли способ совершить традиционный обряд на Пасху.
Часть игроков Шахтера вместе со своими семьями посетили церковь в Пасху в Анталье, сообщает официальный твиттер клуба.
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Среди них – Михаил Мудрик, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и другие.
Добавим, что Шахтер базируется в Турции, где готовится к благотворительным матчам в поддержку Украины. Уже завтра "горняки" встретятся с Антальяспором, начало в 20:30.
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