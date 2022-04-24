Некоторые из игроков Шахтера нашли способ совершить традиционный обряд на Пасху.

Часть игроков Шахтера вместе со своими семьями посетили церковь в Пасху в Анталье, сообщает официальный твиттер клуба.

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Среди них – Михаил Мудрик, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и другие.

Добавим, что Шахтер базируется в Турции, где готовится к благотворительным матчам в поддержку Украины. Уже завтра "горняки" встретятся с Антальяспором, начало в 20:30.

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