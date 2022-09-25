"Очень рад всех увидеть. Есть врач, есть Андрей Пятов, есть много игроков в администрации. Было приятно увидеться с ними всеми. Думаю, получился хороший товарищеский матч для всех. Понятно, что многие футболисты Шахтера уехали в сборные. Зато тренер мог проверить исполнителей, которые не играют в основе, но конкурируют за такую возможность. Я тоже смог увидеть игру своих футболистов и сделать выводы.

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Даже нет слов, чтобы прокомментировать события в Украине. Я очень переживаю за всех украинцев. Мы, поляки, помогаем, как можем. Для меня это непонятно – как в современном мире может такое происходить. Война – это худшее, что может случиться. Никому не хочется пережить подобное. Конечно, я общался со своими украинскими друзьями. Очень переживал. Никто не ожидал, что все затянется так надолго. Все увидели, что это настоящая война. Я сразу сказал, что могу помочь. Говорил приезжать, привозить семьи.

Я знаю многих, кто сейчас бьется за то, чтобы Украина вернула границы под свой контроль. Это началось очень давно. Хочется, чтобы все прекратилось и этой войны не было. Слава Украине! Героям слава!" – сказал Левандовски в комментарии пресс-службе Шахтера.

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