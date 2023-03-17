"Я горжусь своей командой. И после громких побед, и после болезненных поражений. Моя команда показала себя достойно на еврокубках, подарила болельщикам евровесну, о которой все так мечтали. Моя команда стала примером того, как преодолеваются препятствия, как она сплачивается и становится одним целым. Даже когда вокруг говорят: "Команды уже нет" или "Без него Шахтер не сможет".

Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Мы уже давно не знаем, что такое домашний стадион. Но знаем, как нас поддерживают наши, из дома и вне его. И в этой поддержке наша сила. Нас уже давно не пугают дорожные трудности, потому что мы не скулим, а делаем свою работу, несмотря на количество часов в пути.

Мы уже давно доказали, что Шахтер – сильнейшая украинская команда, о которой знает мир. О нас, об Украине! Команда завершила борьбу в Лиге Европе, проиграла эту футбольную битву. И продолжает свой путь в УПЛ. Мы продолжаем свою борьбу вне поля, вместе со всей страной и нашими защитниками, борьбу за главную победу Украины! Спасибо всем болельщикам, украинцам и ВСУ. Вместе победим", – написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, Шахтер болезненно вылетел из Лиги Европы после разгрома, который ему устроил Фейеноорд (1:7).

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