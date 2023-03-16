Фейеноорд – Шахтер – видео голов
Шахтер встречается с Фейеноордом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Первый матч завершился ничьей, поэтому Шахтер поехал в гости без права на проигрыш. Однако "горняки" пропустили быстрый гол. Фейеноорд перехватил мяч и организовал реактивную атаку – Джаханбахш протащил мяч к штрафной, а Хименес неотразимо пробил.
Еще до середины первого тайма Шахтер пропустил второй гол. Соперники снова воспользовались ошибкой украинцев во время построения атаки. Перехват – и Кёкчю дальним ударом поразил угол ворот Трубина.
Фейеноорд оформил разгром в первом тайме. Конопля стелился в подкате и остановил прострел Лопеса. Это было в штрафной площади, поэтому судья назначил пенальти. Кёкчю уверенно реализовал 11-метровый.
Во втором тайме избиение продолжилось. Идрисси шикарным ударом с линии штрафной положил четвертый гол в ворота Трубина.
Через 10 минут Идрисси оформил дубль, создав еще один шедевр. Мяч от перекладины залетел в сетку.
Фейеноорд забивал гол за голом дальними ударами. Джаханбахш отличился шестым мячом.
Седьмой гол влетел от Данило.