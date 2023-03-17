"Я пишаюся своєю командою. І після гучних перемог, і після болісних поразок. Моя команда показала себе гідно на єврокубках, подарувала вболівальникам євровесну, про яку всі так мріяли. Моя команда стала прикладом того, як долаються перешкоди, як вона гуртується та стає одним цілим. Навіть коли навкруги говорять: "Команди вже нема" чи "Без нього Шахтар не зможе".

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Ми вже давно не знаємо, що таке домашній стадіон. Але знаємо, як нас підтримують наші, з дому та поза ним. І в цій підтримці наша сила. Нас вже давно не лякають дорожні труднощі, бо ми не скиглимо, а робимо свою роботу попри кількість годин в дорозі.

Ми вже давно довели, що Шахтар – найсильніша українська команда, про яку знає світ. Про нас, про Україну! Команда завершила боротьбу у Лізі Європі, програла цю футбольну битву. Та продовжує свій шлях в УПЛ. Ми продовжуємо свою боротьбу поза полем, разом зі всією країною та нашими захисниками, боротьбу за головну перемогу України! Дякую всім вболівальникам, українцям та ЗСУ. Разом переможемо", – написав Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шахтар болісно вилетів з Ліги Європи після розгрому, який йому влаштував Фейєнорд (1:7).

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