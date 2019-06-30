Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика и Гаити драматично вышли в полуфинал

Состоялись первые четвертьфинальные поединки Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019. В 1/2 пробились Гаити и Мексика.

Золотой Кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала

Гаити – Канада – 3:2

Голы: Назон, 50, Базиль, 70, Герье, 76 – Дэвид, 18, Каваллини, 28

Мексика – Коста-Рика – 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Хименес, 44, – Руис, 52 (пен)

Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

Первыми полуфиналистами Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019 стали команды Гаити и Канады. Первые выдали впечатляющий камбэк в поединке против Канады. После 45 минут островитяне уступали 0:2, однако однако во второй половине забили трижды и вышли в полуфинал.

Мексика победила Коста-Рику лишь в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1 – на гол Хименеса костариканцы ответили точным ударом Руиса. В серии пенальти тот же Хименес первым сплоховал, но костариканцы не реализовали два удара – решающий сейв в активе Гильермо Очоа.

Именно Гаити и Мексика сыграют 3 июля в полуфинале.

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