"Гол Караваева? Миколенко делал прострел, а я бежал на ближнюю штангу. Затем мяч пошел назад, Караваев пробил. Но я даже движения не делал к мячу, а просто стоял. Мне уже некуда было деваться.

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Думаю, если бы судья принял решение сразу, он бы не бегал смотреть повтор. Один что-то говорит в наушник, не могут разобраться. Мы стоим смотрим. Пять минут потратили на какой-то офсайд. Если офсайд есть, нужно сразу его фиксировать. А если его нет – это гол.

Голевая передача на Родригеса? В этом моменте я не отдавал передачу, а сам хотел идти под левую ногу и бить. Получилось так, что Жерсон был впереди и ударил. Может, если бы его там не было, я бы ударил, но, скорее всего, не забил бы (улыбается)", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо со ссылкой на ТК Футбол.

Заметим, главным арбитром встречи был Николай Кривушкин, а за VAR отвечала Екатерина Монзуль.

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Момент с незасчитанным голом Караваева: