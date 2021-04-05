"Гол Караваєва? Миколенко робив простріл, а я біг на ближню стійку. Потім м'яч пішов назад, Караваєв пробив. Але я навіть руху не робив до м'яча, а просто стояв. Мені вже не було куди діватися.

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Думаю, якби суддя ухвалив рішення відразу, він би не бігав дивитися повтор. Один щось говорить у навушник, не можуть розібратися. Ми стоїмо дивимося. П'ять хвилин витратили на якийсь офсайд. Якщо офсайд є, потрібно відразу його фіксувати. А якщо його немає – це гол.

Гольова передача на Родрігеса? У цьому моменті я не віддавав передачу, а сам хотів іти під ліву ногу та бити. Вийшло так, що Жерсон був попереду та вдарив. Може, якби його там не було, я б вдарив, але, скоріш за все, не забив би (усміхається)", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо з посиланням на ТК Футбол.

Зауважимо, головним арбітром зустрічі був Микола Кривушкін, а за VAR відповідала Катерина Монзуль.

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Момент із незарахованим голом Караваєва: