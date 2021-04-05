"В Александрие всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются, как в последний раз. Но, конечно, ничего нового.

Александрия – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме, думаю, игру можно было бы закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.

Выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо со ссылкой на Футбол 1.

Заметим, после 20-ти туров "бело-синие" сохранили 7-очковое преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ.

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