32-летний босниец вскоре разорвет действующий до 2024 года контракт с "блаугранас". Он отказался от денежной компенсации, ведь всегда с уважением относился к клубу, передает RAC1 .

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Следующим пунктом назначения Пьянича будет Ближний Восток. Хавбек на правах свободного агента перейдет в Шарджу, выступающую в чемпионате ОАЭ, где работают Сергей Ребров и Андрея Ярмоленко (встреча с украинцами состоится 11 ноября). Миралем уже согласовал контракт, а сегодня пройдет медосмотр.

Напомним, Барса приобрела Пьянича у Ювентуса за 60 млн в 2020-м, но он не оправдал ожиданий (всего 30 матчей и ноль результативных действий). Прошлый сезон провел в аренде за Бешикташ.