32-річний боснієць незабаром розірве чиннний до 2024 року контракт з "блаугранас". Він відмовився від грошової компенсації, адже завжди з повагою ставився до клубу, інформує RAC1.

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Наступним пунктом призначення П'яніча буде Близький Схід. Хавбек на правах вільного агента перейде в Шарджу, яка виступає у чемпіонаті ОАЕ, де працюють Сергій Ребров та Андрія Ярмоленко (зустріч з українцями відбудеться 11 листопада). Міралем вже узгодив контракт, а сьогодні пройде медогляд.

Нагадаємо, Барса придбала П'яніча у Ювентуса за 60 млн у 2020-му, але він не виправдав очікувань (лишень 30 матчів і нуль результативних дій). Минулий сезон провів в оренді за Бешикташ.

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