"Куман придал мне уверенности в себе и сказал быть собой. Команда упорно работает и готовится к первому матчу. У меня хорошие ощущения. Мы готовы. Команда очень хорошо работает.

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Что касается дебюта, это особое событие, хотя мне бы хотелось, чтобы это произошло при болельщиках. Все произошло быстро, я только неделю назад приступил к индивидуальным тренировкам", – цитирует Пьянича Marca.

Напомним, "блаугранас" приобрели 30-летнего боснийца у Ювентуса за 60 млн евро.

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