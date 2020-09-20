"Куман надав мені впевненості у собі і сказав бути собою. Команда наполегливо працює і готується до першого матчу. У мене хороші відчуття. Ми готові. Команда дуже добре працює.

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Що стосується дебюту, це особлива подія, хоча мені б хотілося, щоб це відбулося при вболівальниках. Все сталося швидко, я тільки тиждень тому приступив до індивідуальних тренувань", – цитує П'яніча Marca.

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