Каталонский гранд презентовал журналистам звездного хавбека Миралема Пьянича, сообщает официальный сайт клуба.

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"Я очень рад и горд, что присоединился к Барселоне. Для меня честь делить раздевалку с большими звездами этого великого клуба", – прокомментировал событие босниец.

30-летний полузащитник выбрал себе 8-й номер, под которым в Барсе выступали такие легенды, как Андрес Иньеста, Христо Стоичков и Филипп Коку. Напомним, "блаугранас" приобрели Пьянича в Ювентуса за 60 млн евро.

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