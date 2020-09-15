Барселона официально представила Пьянича – новичок выбрал культовый номер
17:28 - Читати українською
Миралем Пьянич впервые вышел на газон Камп Ноу в статусе игрока Барсы.
Каталонский гранд презентовал журналистам звездного хавбека Миралема Пьянича, сообщает официальный сайт клуба.
"Я очень рад и горд, что присоединился к Барселоне. Для меня честь делить раздевалку с большими звездами этого великого клуба", – прокомментировал событие босниец.
30-летний полузащитник выбрал себе 8-й номер, под которым в Барсе выступали такие легенды, как Андрес Иньеста, Христо Стоичков и Филипп Коку. Напомним, "блаугранас" приобрели Пьянича в Ювентуса за 60 млн евро.
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