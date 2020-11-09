"Да, когда я перешел в Лион, то мог бы играть за сборную Франции, но за несколько дней до этого я заявил, что моей мечтой было выступать за сборную Боснии.

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Мне позвонил Раймон Доменек, но я уже принял решение. Конечно, я поблагодарил его, но решил быть реалистом", – цитирует интервью хавбека Goal.

К слову, Миралем Пьянич родился в боснийской Тузле за год до распада Югославии и начала войны на Балканах. Детство 30-летнего полузащитника прошло в Люксембурге и именно в юношеских сборных "Красных львов" он дебютировал на международной арене.

Пьянич является воспитанником французского Метца и вообще провел в Лиге 1 четыре полных сезона. В свою очередь за команду Боснии и Герцеговины он впервые сыграл в 2008-м.

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