"Так, коли я перейшов до Ліона, то міг би грати за збірну Францію, але за кілька днів до цього я заявив, що моєю мрією було виступати за збірну Боснії.

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Мені зателефонував Раймон Доменек, та я вже прийняв рішення. Звісно, я подякував йому, але вирішив бути реалістом", – цитує інтерв'ю хавбека Goal.

До слова, Міралем П'яніч народився у боснійській Тузлі за рік до розпаду Югославії та початку війни на Балканах. Дитинство 30-річного півзахисника минуло в Люксембурзі й саме в юнацьких збірних "Червоних левів" він дебютував на міжнародній арені.

П'яніч є вихованцем французького Метца й загалом провів у Лізі 1 чотири повних сезони. Натомість за команду Боснії і Герцеговини він вперше зіграв у 2008-му.

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