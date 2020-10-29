Хавбек Барсы Миралем Пьянич поделился впечатлениями от победы над Ювентусом (2:0) в матче Лиги чемпионов.

"Я счастлив вернуться в Турин и встретиться с таким количеством друзей.

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Это была сложная игра, но мы заслужили победу над замечательным соперником. Это вселяет в нас уверенность в будущем, и мы должны опираться на нее.

Это была игра между двумя сильными командами, но Барселона, безусловно, заслужила победу больше, чем Ювентус. Мы хорошо играли на всех участках поля и могли забить больше голов, но Барселона довольна.

Я хочу пожелать Ювентусу всего наилучшего и надеюсь, что они снова выиграют Скудетто в этом сезоне", – цитирует Пьянича Football Italia.

Напомним, Барса летом приобрела 30-летнего Миралема в Ювентуса за 60 млн евро.

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