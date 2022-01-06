Пьянич предостерег Морату от перехода в Барселону
Полузащитник Бешикташа Миралем Пьянич прокомментировал слухи о потенциальном трансфере Альваро Мораты в Барсу.
"Если Альваро обратится ко мне за советом? Ему это не нужно. Его карьера пока складывается отлично, он поиграл за такие большие клубы, как Реал, Челси, Атлетико и Ювентус.
Мората в ближайшее время станет игроком Барселоны – дебют может состояться в Эль Класико
Единственный совет, который я дал бы не только Морате, а вообще всем — дважды подумайте, прежде чем уйти, где вы счастливы, даже если другой клуб предлагает вам больше.
Но иногда футболистам необходима мотивация и новые вызовы. Мората разберется, как ему поступить", – цитирует Пьянича Tuttosport.
Напомним, летом 2020 года Миралем покинул Ювентус ради Барселоны, а затем каталонцы отдали его в аренду Бешикташу.
Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги