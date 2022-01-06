"Якщо Альваро звернеться до мене за порадою? Йому це не потрібно. Його кар'єра поки що складається чудово, він пограв за такі великі клуби, як Реал, Челсі, Атлетіко та Ювентус.

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Єдина порада, яку я дав би не тільки Мораті, а взагалі всім — двічі подумайте, перш ніж піти звідти, де ви щасливі, навіть якщо інший клуб пропонує вам більше.

Але іноді футболістам потрібна мотивація та нові виклики. Мората розбереться, як йому слід вчинити", – цитує П'яніча Tuttosport.

Нагадаємо, влітку 2020 Міралем покинув Ювентус заради Барселони, а потім каталонці віддали його в оренду Бешикташу.

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