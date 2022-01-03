Нападающий Ювентуса Альваро Мората, права на которого принадлежат Атлетико, приблизтлся к переходу в Барселону.

Трансфер Мораты в Барселону завершен на 95 процентов, информирует AS. О переходе официально должны объявить уже на этой неделе.

Барселона согласовала контракт с Моратой

Каталонцы уже договорились с Ювентусом, что оставшийся сезон Альваро проведет в составе "блаугранас", а по завершении сезона Барселона выкупит игрока в Атлетико. Хави рассчитывает, что Мората поможет команде в игре против Реала в матче за Суперкубок Испании, который запланирован на 12 января.

Единственным препятствием является то, что Барселоне необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать игрока. Кроме потенциального новичка, каталонцы должны зарегистрировать Дани Алвеса, Феррана Торреса и перевести Гави и Нико Гонсалеса из второй команды.

В нынешнем сезоне Мората провел 23 матча за Ювентус во всех соревнованиях, в которых оформил 7 голов и 3 ассиста.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги