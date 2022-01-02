Обе команды, на фоне кадровых проблем, вызванных штаммом "Омикрон" и травмами, подходили к матчу с разными задачами. Главная цель хозяев – сохранение прописки в элите. В свою очередь перспективы Барселоны в сезоне – попадание в Лигу чемпионов (пободаться за чемпионство будет практически нереально).

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Поединок начался очень скучно. Лишь на 7-й минуте каталонцы впервые реально угрожали воротам Мальорки – Пике со штрафного пробил мимо стойки. Впоследствии Акомач целился в ближний угол – Рейна в падении забрал сферу. Был шанс забить и Жутгла, но его попытка закрутить в дальний угол с левого фланга успехом не увенчалась.

В середине тайма Люк де Йонг уже в падении пытался протолкнуть мяч в сетку, но угодил в штангу. Через мгновение он же наносил сногсшибательный удар через себя, но круглый лишь встряхнул перекладину. Хозяева огрызнулись слабым ударом Бабы в руки тер Штегену.

После 30-й минуты Мальорка попривыкла к сопернику и стала больше времени проводить на половине поля "блаугранас". Перед свистком на перерыв каталонцы сорвали перспективную атаку "островитян", но с ударом со штрафного от Ли Кангина легко справился немецкий голкипер Барсы. А уже в следующей атаке гости смогли забить гол в раздевалку – Люк головой замкнул навес от Мингесы с правого фланга.

После отдыха подопечные Хави на время зажали соперника на его половине поля, а одна из контратак Мальорки едва не завершилась пенальти. Анхель Родригес оказался на газоне в штрафной тер Штегена, но скандальный Матеу Лаос решил не использовать VAR и зафиксировал фол в атаке.

На последние минуты Хави выпустил сразу двух дебютантов – Альваро Каталана и Эстанислау Фортуну, но предметно повлиять на ход событий на поле им не удалось. Навала хозяев на последних минутах могла принести им ничью, но тер Штеген после мощного удара Хауме продемонстрировал свой класс.

Победа принесла Барселоне 31 очко и пятое место турнирной таблицы, Мальорка с 20 пунктами осталась пятнадцатой.

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