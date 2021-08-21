31-летний хавбек получил вариант продолжения карьеры в Фиорентине, информирует La Gazzetta dello Sport.

Пьянич получил альтернативный вариант для возвращения в Италию

"Фиалки" готовы арендовать Миралема на один сезон. Но есть проблема – итальянцы не смогут выплачивать Пьяничу зарплату 8 миллионов евро. Трансфер все же будет возможен, если Барселона согласится взять на себя значительную часть выплат.

Ранее к игроку проявляли интерес еще два клуба Серии А – туринский Ювентус и миланский Интер.

Напомним, прошлым летом Барселона заплатила Ювентусу за Пьянича 60 млн евро, но полузащитник не оправдал надежд на Камп Ноу – ни одного результативного действия в 30 матчах.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии