31-річний хавбек отримав варіант продовження кар'єри у Фіорентині, інформує La Gazzetta dello Sport.

П'яніч отримав альтернативний варіант для повернення в Італію

"Фіалки" готові орендувати Міралема на один сезон. Але є проблема – італійці не зможуть виплачувати П'янічу зарплатню 8 мільйонів євро. Трансфер все ж буде можливий, якщо Барселона погодиться взяти на себе значну частину виплат.

Раніше до гравця проявляли інтерес ще два клуби Серії А – туринський Ювентус і міланський Інтер.

Нагадаємо, минулого літа Барселона заплатила Ювентусу за П'яніча 60 млн євро, але півзахисник не виправдав надій на Камп Ноу – жодної результативної дії у 30 матчах.

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