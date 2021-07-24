Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может вернуться в Серию А, однако речь идет не только о Ювентусе.

Миланский Интер также заинтересован в услугах 31-летнего боснийца, информирует AS.

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Агенты Пьянича уже контактировали с Ювентусом, однако никаких договоренностей пока нет. Опередить туринцев может их бывший гендир Джузеппе Маротта. В 2016 году именно он приглашал хавбека в Ювентус, а теперь может сделать то же самое для Интера. Правда, боснийцу придется уменьшать свою зарплату, которая сейчас составляет 8 млн евро в год.

Напомним, прошлым летом Барселона заплатила Ювентусу за Пьянича 60 млн евро, но полузащитник провалился на Камп Ноу – ни одного результативного действия в 30 матчах (в основном выходы на замену).

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