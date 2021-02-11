Аль-Ахли и Палмейрас разыграли между собой бронзовые медали клубного чемпионата мира. Смотрите видеообзор мата на Футбол 24.

Чемпионат мира, матч за третье место

Аль-Ахли – Палмейрас – 0:0 (пен. 3:2)

Аль-Ахли отвоевал "бронзу" клубного чемпионата мира у Палмейраса – экс-форвард Шахтера сконфузился в серии пенальти

Соперники не смогли выявить сильнейшего за 90 минут матча и перевели игру в секрию послематчевых пенальти.

Уже с первого удара у игроков Палмейраса возникли проблемы. Нападающий Рони решил хитрым разгоном и подпрыгиванием обмануть голкипера, но вратарь без особых усилий справился с ударом горе-бомбардира. Второй удар бразильцев исполнял экс-легионер Шахтера Луис Адриано и даже не сумел попасть в створ.

Ряд ошибок Палмейрасв позволил игрокам Аль-Ахли праздновать победу.

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