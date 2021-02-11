Аль-Ахлі та Палмейрас розіграли між собою бронзові медалі клубного чемпіонату світу. Дивіться відеоогляд мату на Футбол 24.

Чемпіонат світу, матч за третє місце

Аль-Ахлі – Палмейрас – 0:0 (пен. 3:2)

Аль-Ахлі виборов "бронзу" клубного чемпіонату світу в Палмейраса – екс-форвард Шахтаря сконфузився у серії пенальті

Суперники не змогли виявити сильнішого за 90 хвилин матчу і перевели гру у секрію післяматчевих пенальті.

Вже з першого удару у гравців Палмейраса виникли проблеми. Нападник Роні вирішив карколомним розгоном і підстрибуванням одурити голкіпера, але воротар без особливих зусиль впорався з ударом горе-бомбардира. Другий удар бразильців виконував екс-легіонер Шахтаря Луїс Адріано і навіть не зумів влучити у ворота.

Низка помилок Палмейраса дозволила гравцям Аль-Ахлі святкувати перемогу.

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