Аль-Ахли встречался с Палмейрасом в рамках поединка за третье место клубного ЧМ. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат мира, матч за третье место

Аль-Ахли – Палмейрас – 0:0 (пен. 3:2)

Луис Адриано с Палмейрасом ярко отпраздновал победу в Кубке Либертадорес – видео настоящего безумия

Палмейрас был явным фаворитом встречи, и бразильцы демонстрировали определенное преимущество по ходу матча, но конвертировать свой потенциал в забитый мяч номинальным гостям так и не удалось.

Египтяне в свою очередь грамотно оборонялись и смогли перевести игру в серию послематчевых пенальти. В футбольной лотерее оказались более меткими именно игроки египетского клуба. Стоит отметить, что в составе Палмейраса не смог реализовать свой 11-метровый бывший форвард Шахтера Луис Адриано, а решающий промах на совести экс-звезды Интера и Ювентуса Фелипе Мело.

Напомним, судьбу главного трофея турнира решат между собой Бавария и мексиканский Тигрес.

Баварія проти найкращого гравця Америки – прислухався до Б'єлси, скинув короля МЛС, вразив Кака