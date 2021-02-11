Аль-Ахли отвоевал "бронзу" клубного чемпионата мира у Палмейраса – экс-форвард Шахтера сконфузился в серии пенальти
Аль-Ахли встречался с Палмейрасом в рамках поединка за третье место клубного ЧМ. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат мира, матч за третье место
Аль-Ахли – Палмейрас – 0:0 (пен. 3:2)
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Палмейрас был явным фаворитом встречи, и бразильцы демонстрировали определенное преимущество по ходу матча, но конвертировать свой потенциал в забитый мяч номинальным гостям так и не удалось.
Египтяне в свою очередь грамотно оборонялись и смогли перевести игру в серию послематчевых пенальти. В футбольной лотерее оказались более меткими именно игроки египетского клуба. Стоит отметить, что в составе Палмейраса не смог реализовать свой 11-метровый бывший форвард Шахтера Луис Адриано, а решающий промах на совести экс-звезды Интера и Ювентуса Фелипе Мело.
Напомним, судьбу главного трофея турнира решат между собой Бавария и мексиканский Тигрес.
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